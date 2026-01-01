Fransa yılbaşını 'üst düzey güvenlik önlemleriyle' kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa’nın başkenti Paris’te yeni yıl kutlamaları görkemli görüntülere sahne oldu.

Yeni yılı karşılamak için Paris’teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, Arc de Triomphe (Zafer Takı) Anıtı’na yansıtılan video görüntüleri ve ışık gösterilerinin yanı sıra Eyfel Kulesi çevresindeki etkileyici ışık ve havai fişek gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Geri sayımın ardından binlerce kişi, Paris semalarını aydınlatan görkemli havai fişekler eşliğinde 2026’ya "merhaba" dedi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Başkent Paris’te 2026 yılına girilirken Şanzelize Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Charles-de-Gaulle Meydanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Bu alanın yalnızca trafik güvenlik ekipleri, acil servisler ve organizasyon görevlilerine açık olduğu bildirildi.

10 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHAYA İNDİ

Yerel saatle 16.00’dan itibaren ise Şanzelize Caddesi ve çevresini kapsayan ikinci ve daha geniş bir güvenlik çemberi devreye alındı.

Paris ve iç banliyölerinde yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi sahaya indirildi.

EĞLENCE ALANLARINDA ALKOLLÜ İÇECEK YASAKALANDI

Yetkililer, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kutlama alanlarına alkollü içecek sokulmasına izin verilmediğini açıkladı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, kalabalık yoğunluğunun kontrol altına alınabilmesi amacıyla Aralık ayı başlarında planlanan yılbaşı konserini iptal etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Kutlama alanlarına girişler kontrol noktalarıyla sınırlandırılırken, katılımcılar kimlik kontrolü, görsel inceleme, çanta ve araç aramalarına tabi tutuldu.

Güvenlik kontrollerini reddeden kişilerin alana girişine izin verilmedi.

Önlemler, saat 04.00’e kadar sürdürüldü.