Almanya'da 3 kişi bir evde ölü bulundu

DHA

Almanya’da korkunç bir olay yaşandı....

Ülkenin Westerwald bölgesinde yer alan Weitefeld köyünde bir evde 3 kişinin cansız bedenini bulundu.

Panik dolu anların yaşandığı köyde inceleme yapan polis, olayla ilgili operasyon başlattı.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ KATLEDİLDİ

Yetkililer, 2 bin 200 nüfuslu Weitefeld’deki olay yerine geldiklerinde şüphelinin kaçtığını ve henüz yakalanamadığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu ve ölenlerin 47 yaşında bir erkek, 44 yaşında bir kadın ve 16 yaşında bir erkek çocuk olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, bölge sakinlerini evlerinden çıkmamaları yönünde uyardıklarını ve olay yerinde özel bir ekibin bulunduğunu bildirdi.

Olayın ardından güvenlik çemberine alınan köye giriş-çıkış yapan araçların tek tek denetlendiğini söyleyen polis yetkilileri, şüpheli yakalanana kadar operasyonların gece boyunca aralıksız süreceğini belirtti.

"BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANACAĞINI ASLA DÜŞÜNEMEZDİM"

Weitefeld Belediye Başkanı Karl-Heinz Kessleri, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Bu tür bir olayın burada yaşanabileceğini asla düşünemezdim” ifadesini kullandı.