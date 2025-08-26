Almanya'da Alman usulü ödemeyi yasaklayan İtalyan

Almanların ortak etkinliklerde ayrı ayrı hesap ödemesi, dünya çapında bilinen bir özellikleri.

Öyle ki eylemin adı da 'Alman usulü' olarak literatürde kendine yer bulmuş.

Bu küresel ün kazanmış Alman özelliği, kendi ülkelerinde bir İtalyan'ın restoran yönetim anlayışının kurbanı oldu.

ALMANYA'DA ALMAN USULÜNÜ YASAKLADI

Esslingen şehrinde restoran işleten Salvatore Marrazzo, Alman usulü hesap ödemeyi restoranında yasakladı.

Müşterilerin cimriliğine, tek tek her ayrıntıyı hesaplamasına tepki gösteren restoran sahibi, bu durumun garsonların işini yavaşlattığını ileri sürerek yeni bir karar aldı.

AYRI AYRI HESAP ÖDEYEN MÜŞTERİLERİ KABUL ETMEYECEK

Aldığı kararı restoran girişine de yazı yapıştırarak müşterilerine bildiren Marrazzo, artık ayrı ayrı hesap ödeyen müşterileri kabul etmeyeceğini ilan etti.

Bild gazetesinin haberleştirdiği olay, Almanya'da hafta sonu en çok konuşulan gündem başlıklarından biri olurken Marrazzo, gazeteye açıklamalarda bulundu.

ŞİŞEDEN KİM KAÇ KADEH İÇTİ HESABI

Marrazzo, Almanların 1 şişe şarap içilen masada kimin kaç kadeh içtiğinin bile hesaplanmaya başladığının, ayrı ayrı faturalandırmanın da kendilerine ayrıca yük olduğunu söyledi.