Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekili Nazi selamı vermekle suçlandı

Almanya'nın hızla yükselen aşırı sağcı partisi Alternatif für Deutschland (Almanya için Alternatif, AfD), bazı Avrupalıları ve göçmenleri endişelendiriyor.

Berlin Savcılığı, son seçimleri ikincilikle bitiren AfD partisinin bir milletvekili hakkında anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullandığı için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

NAZİLER GİBİ SELAM VERDİ

Açıklamada, Matthias Moosdorf hakkında, 22 Haziran 2023'te meclisteki vestiyer alanında parti üyesini topuk vuruşu ve "Hitler selamı", "Nazi selamı" veya "Roma selamı" olarak bilinen hareketle selamladığı suçlamasında bulunulduğu belirtildi.

Ekim ayında Moosdorf'un dokunulmazlığının kaldırıldığına işaret edildi.

GÖREVİNİ DEVRETTİ

Rusya yanlısı duruşu ve Moskova'daki Gnessin Konservatuvarı'nda fahri profesör olarak görev alması eleştirilere yol açan Moosdorf, AfD Meclis Grubu'nun dış politika sözcüsüydü ancak görevini Markus Frohnmaier'e devretmek zorunda kaldı.

Almanya'daki yasalar kapsamında böyle bir suç için para cezası veya 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.