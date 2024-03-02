Almanya’da başbakanlık binasına boyalı saldırı Çevreci grup, boyayla saldırdığı başbakanlık binası önünde kürese ısınmaya dikkati çekti.

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AA

Almanya’nın başkenti Berlin’de başbakanlık binası, çevreci grubun saldırısına uğradı.

Kendilerini "Son Kuşak" anlamına gelen "Letzte Generation" olarak adlandıran grup, binanın ön cephesine boyayla "İmdat! Sizin çocuklarınız" anlamındaki "Hilfe! Eure Kinder" ifadelerini yazdı.

"Son Kuşak" grubuna mensup göstericiler, "Siz bizi öldürüyorsunuz" ve "Seçme hakkı yok, para yok, güç yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Başbakanlık binası önünde gösteri

Başbakanlık binası önünde oturma eylemi de yapan 13-16 yaşlarındaki aktivistler, daha sonra geniş güvenlik önlemi alan polis tarafından kimlik tespiti için gözaltına alındı.

“Son Kuşak” grubundan yapılan açıklamada, iklim krizine dikkat çekildi.

Alman hükümetine bu konuda genç kuşağa karşı taşıdığı sorumluluğun farkına varma ve bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)