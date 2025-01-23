Almanya'da bıçaklı saldırı: 1'i bebek 2 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Aschaffenburg kentinin Schöntal Park bölgesinde bulunan sokakta 1 kişi bıçakla etrafına saldırdı.

Saldırıda 2 ve 41 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Saldırının nedenini araştıran polis ekipleri bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

AFGAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine giden Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, incelemelerin ve yetkililerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre 28 yaşındaki Afgan bir şüphelinin aniden ve kasıtlı olarak burada bulunan kreş çocuklarından birine bıçakla saldırdığını belirtti.

Herrmann, saldırıda 2 yaşındaki Fas kökenli bir çocuk ile tesadüfen olay yerinde bulunan 41 yaşındaki bir yetişkinin öldürüldüğünü söyledi.

Ölen yetişkin hakkında, "Şu anda bu kişinin diğer çocukları korumak için cesurca müdahale ettiğini, saldırgana karşı koyduğunu ve daha sonra da saldırgan tarafından öldürüldüğünü varsayıyoruz" diyen Herrmann, saldırıda 2 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Herrmann, şüphelinin olaydan 12 dakika sonra polis tarafından yakalandığını açıkladı.

Şüphelinin geçmişte en az 3 şiddet sabıkası bulunduğu ve her seferinde psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini aktaran Herrmann, şüphelinin 19 Kasım 2022'de Almanya'ya geldiğini ve 2023'ün başında iltica talebinde bulunduğunu anlattı.

SALDIRININ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK NEDENİYLE YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Daha sonra bu kişinin Dublin Anlaşması kapsamına alındığı, ardından normal iltica sürecinin işlediğini belirten Herrmann, şüphelinin gönüllü olarak Almanya'dan ayrılacağını açıkladığını ve bunu yabancılar dairesine de yazılı olarak bildirerek Afganistan Başkonsolosluğu'nda ilgili evrak işlerini halletmek istediğini ifade ettiğini kaydetti.

Herrmann, bunun üzerine iltica sürecinin durulduğunu ve ülkeden ayrılmasının istendiğini, diğer ayrıntıların ve şüphelinin saldırıya ilişkin motivasyonun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şu an için saldırının psikolojik rahatsızlık nedeniyle yapıldığının varsayıldığını aktaran Herrmann, şüphelinin kaldığı mülteci yurdundaki mekanda yapılan aramalarda radikal düşünceye sahip olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadığını ancak psikolojik tedaviyle ilgili ilaçların bulunduğunu dile getirdi.

Tüm bunların soruşturulacağını ve olayın tam olarak aydınlatılması gerektiğini söyleyen Herrmann, şimdi saldırıda öldürülenlerin yasını tuttuklarını kaydetti.