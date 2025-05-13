Almanya'da darbe teşebbüsüyle suçlanan örgüte ait dernek yasaklandı

AA

Almanya'da, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak tanımlayan örgüte yönelik çalışmalar sürüyor...

Bu kapsamda örgütün en büyük derneği olduğu iddiasıyla, "Almanya Krallığı Derneği"nin yasaklandığı ve 4 elebaşının da gözaltına alındığı bildirildi.

"DERNEĞİN FAALİYETLERİ ANAYASAL DÜZENE AYKIRIDIR"

Almanya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Derneğin amacı ve faaliyetleri ceza hukukuna aykırı olup, anayasal düzene aykırıdır." denildi.

DARBE PLANLAYAN ÖRGÜTLE İLİŞKİLİ

İçişleri Bakanı Dobrindt, derneğin yasaklanma gerekçesini, Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" örgütünün en büyük derneği niteliği taşıması olarak açıkladı.

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP BİRLİK

2012 yılında Wittenberg'de "Yüce Hükümdar" Peter Fitzek tarafından ilan edilen "Almanya Krallığı Derneği" şu anda Almanya'da sözde İmparatorluk Vatandaşları ve özyönetimcilerden en fazla üyeye sahip birlik olarak kabul ediliyor.

4 ELEBAŞI GÖZALTINA ALINDI

Federal Savcılığın kararıyla aralarında kurucu Fitzek'in de olduğu şüpheli 4 elebaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Sanıkların, Karlsruhe'deki Federal Adalet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı.

Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

2022 YILINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

7 Aralık 2022'de, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların, Alman Federal Meclisi'ne baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.