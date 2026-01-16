Sanae Takaiçi'den Giorgia Meloni'ye doğum günü sürprizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Doğu'daki İtalya-Japonya zirvesinde neşeli anların ardı arkası kesilmiyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya başkenti Tokyo'ya ziyarette bulundu.

LİDERLER BULUŞTU

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir araya gelen Meloni, Japon lider ile çekildiği anime filtreli selfie ile gündem olmuştu.

Meloni, fotoğrafı "Birbirinden uzak iki ülke, ama her geçen gün daha da yakın. Sanae Takaiçi ile dostluk ve uyum." ifadeleriyle paylaşmıştı.

MELONİ'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Başbakan Takaiçi ile katıldığı etkinlikte Japon lider tarafından doğum günü kutlanan Başbakan Meloni'nin gülümsemeleri kameralara yansıdı.

İTALYANCA 'İYİ Kİ DOĞDUN' SÖYLEDİ

Sanae Takaiçi'nin, Meloni'nin doğum gününü kutlarken 'İyi ki doğdun' şarkısının İtalyancasını söylemesi sosyal medyada konuşuldu.