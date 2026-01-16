Vladimir Zelensky: Savaşı bugün bitirmek istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Kiev'deki çalışma ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yürütülen müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelensky, ABD tarafıyla barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri üzerinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

"SAVAŞI BUGÜN BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ukrayna müzakere grubunun ilerleyen günlerde ABD'de görüşmeleri yapacağını aktaran Zelensky, "Ukrayna heyeti şu anda ABD'ye doğru yolda." diye konuştu.

Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istediği açık. Biz ise bugün bitirmek istiyoruz. İkimiz bu konu ile ilgileniyoruz. Rusya'nın, anlaşmayı (barış anlaşması) imzalamayı ve savaşı bitirmeyi geciktirdiğini anlıyoruz." diye konuştu.

"ABD TARAFI İLE İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Zelensky, devletin çıkarlarını koruyarak barış müzakerelerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bu konuda (müzakere) Rusya'dan daha hızlı olduğumuza inanıyorum. ABD tarafıyla çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Sadece bazı konularda aynı tarafta değiliz. Her şey açık, ben devletimizin çıkarlarını savunuyorum. Rusya, esir takası sürecini de engellemeye çalışıyor.



Neden takas yapmıyorlar? ABD'nin bu soruya bir cevabı var mı? Hayır. Çünkü bazı rahatsız edici sorular var ve bunlar kesinlikle meşru sorular. Rusya, insani yardım dahil tüm süreçleri geciktiriyor.

"YETERİNCE BASKI UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Zelensky, savaşın sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Rusya'ya yeterince baskı uygulamamız gerekiyor ve tüm bunlar sona erecek.

Buna çok yaklaştığımıza inanıyorum." dedi.