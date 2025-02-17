Almanya'da dikkat çeken seçim anketi: Friedrich Merz yarışta önde

ANKA

Almanya’da erken seçim için geri sayım başladı...

Koalisyon hükümetinin devrilmesinin ardından ülkede bir siyasi kriz patlak verdi.

Bu kriz, özellikle Başbakan Olaf Scholz ve partisinin aldığı tepkilerle derinleşti.

Scholz, Almanya tarihinin en popüler olmayan başbakanı olarak nitelendirilen bir figür haline geldi.

Normal şartlarda dört yılda bir yapılan genel seçimlerin, koalisyon hükümetinin çökmesi nedeniyle 28 Eylül yerine 23 Şubat'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

ALMANYA SEÇİMLERİNDE 'GÖÇMEN FAKTÖRÜ"

Seçimler için nefesler tutulurken, göçmenlerin seçim üzerindeki olası etkisi de değerlendirilmeye başlandı.

Almanya'da yaşayan ve 1 milyonu Türk olmak üzere toplam 7 milyondan fazla göçmen, seçimlerin sonucunu etkileyebilecek önemli bir nüfusa sahip.

SEÇİM ÖNCESİ ANKETLERDE HRİSTİYAN BİRLİK PARTİSİ ÖNE ÇIKTI

Göçmenlerin, hangi partiye yönelecekleri kamuoyunda merak ediliyor.

Erken seçimde en fazla oyu alan parti, diğer bir partiyle koalisyon kurarak, Cumhurbaşkanı tarafından koalisyon lideri olarak atanacak başbakan adayını belirleyecek.

Seçim savaşı yavaş yavaş kızışırken, seçim öncesi yapılan anketler de en çok destek alan isimlerin kim olduğuna işaret ediyor.

SEÇİMDE MERZ RÜZGARI

CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) ve Bavyera'da faaliyet gösteren CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) partileri, ortak başbakan adayları Friedrich Merz ile yarışta öne çıkıyor.

Anketlere göre yüzde 30 civarında oy oranına sahip olan CDU/CSU, sandıktan zaferle çıkma ihtimali en yüksek parti konumunda.

Muhafazakar söylemleri, göç ve iltica politikalarındaki sertleşme yanlısı tutumu nedeniyle Almanya toplumunda tepkilerle karşılaşan Merz, buna rağmen anketlerde oy kaybı yaşamıyor.

OLAF SCHOLZ VE SOSYAL DEMOKRAT PARTİ

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 67 yaşındaki başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Liberal Parti'den oluşan üçlü koalisyon hükümetinde başbakanlık yaptı.

Scholz'un, FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması, Rusya- Ukrayna savaşında Rusya’nın Alman ekonomisi üzerinde yaptığı baskılar sonucu tartışmaların başlaması üzerine erken seçim kararı alındı. SPD'nin oy oranı anketlerde yüzde 15 seviyelerinde çıkarken, Scholz'un tekrar başbakan olması zor görünüyor.

Bu duruma göre SPD, CDU/CSU ile aşırı sağcı olarak bilinen Almanya için Alternatif'in (AfD) arkasında yer alıyor.

ALICE WEIDEL VE ALMANYA İÇİN ALTERNATİF PARTİ

Aşırı sağ parti olarak bilinen AfD'nin başbakan adayı 45 yaşındaki Alice Weidel, ilk kez başbakan adayı olarak yarışa giriyor. Özellikle göçmenlerin toplu şekilde sınır dışı edilmesini savunan, göçmen karşıtı parti olarak dikkat çeken Weidel, anketlerde yüzde 21 oy oranı ile ikinci parti konumunda.

Elon Musk gibi isimlerden destek alarak öne çıkan AfD'nin CDU/CSU ile olası bir koalisyon ihtimali gündeme geliyor.

Afd’nin oy oranındaki artışa rağmen, diğer partilerin AfD ile koalisyon yapmayı reddetmesi nedeniyle hükümet kurma olasılığı düşük görünüyor. Mevcut anketler, CDU/CSU lideri Friedrich Merz’in Şansölye olabileceğini ve CDU/CSU’nun SPD veya Yeşiller ile koalisyon hükümeti kurabileceğini gösteriyor.

ROBERT HABECK VE YEŞİLLER PARTİSİ

Scholz hükümetinde Ekonomi ve İklim Koruma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan 56 yaşındaki Robert Habeck, Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı. Yüzde 13 oy oranı ile dördüncü sırada bulunan Yeşiller, ülke büyük bir enerji krizinin içerisindeyken, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji gibi konulardaki iddialı planlarından sapmadı ve Almanya'nın fosil yakıtlara dayalı ısıtma sistemlerini terk etmesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Yeşiller'in CDU/CSU ile koalisyon hükümeti içerisinde yer alması ihtimali de gündeminde bulunuyor.

SAHRA WAGENKNECHT İTTİFAKI

Sol Parti'den ayrılan Sahra Wagenknecht, özellikle Almanya’nın doğusundan önemli destek alarak 2024 başında kurduğu Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ile sol popülist bir söylemle seçimlere katılıyor. Göç politikalarında katı tutumuyla dikkat çeken Wagenknecht, Türk, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenlilerden destek alarak yüzde 5’lik barajı geçmeyi hedefliyor.

Sol Parti'nin (Die Linke) yüzde 5 oy alarak parlamentoya girebilme ihtimali bulunurken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4 oy oranıyla yüzde 5 barajının altında kalıyor. Diğer partilerin toplam oy oranının da yüzde 6 da olacağı öngörülüyor.

GÖÇMENLERİN OY EĞİLİMİ

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Almanya'daki göçmenlerin yaklaşık 2 milyonu AB, 1 milyonu Türkiye, 2,3 milyonu eski Sovyetler, 2 milyonu Asya, 308 bini çoğu Fas olmak üzere Afrika ve 175 bini Kuzey ve Güney Amerika kökenli.

Göçmen seçmenler genellikle ekonomi, konut ve emeklilik konularına odaklanarak oy kullanma eğilimi gösteriyor.

Dini grupların seçim tercihleri de genellikle anketlerde kaydedilmediği için oy oranları bilinmiyordu fakat son seçimlerde Almanya’daki Müslüman seçmenler, Müslümanlar tarafından kurulan DAVA ve sol popülist Sarah Wagenknecht Birliği'ni tercih etmeye başladı.