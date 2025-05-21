Almanya'da ekonomi uzmanları 2025 büyüme tahminini sıfıra düşürdü

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Almanya'da gündem ekonomi...

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

BÜYÜME TAHMİNİ SIFIRA DÜŞÜRÜLDÜ

Beş üyeli kurul, 2025 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,4’ten yüzde 0’a düşürürken, 2026 büyüme beklentisini ise yeni 500 milyar avroluk mali paketle sağlanan fonların inşaat ve ekipman yatırımlarının yanı sıra kamu harcamaları için de olumlu itici güç oluşturacağı beklentisiyle yüzde 1 olarak belirledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinin ihracata dayalı Alman ekonomisini baskılayacağını belirten Kurul, "Yurt içindeki zorluklar Almanya'nın ekonomik büyümesini yavaşlatmaya devam etmektedir. Örneğin, aşırı bürokrasi ve uzun onay prosedürleri şirketler için gereksiz yere yüksek maliyetlere neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

SVR, aynı zamanda, ticaret politikasındaki mevcut aksaklıkların, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik devam eden çabaların, demografik yaşlanma ve yapay zekanın (YZ) artan kullanımının, Almanya'daki yapısal değişimi hızlandıracağını değerlendirdi.

"VERGİLERİN DÜŞMESİ GEREKİYOR"

Kurulun raporunda, Almanya ihracatının gümrük vergilerindeki keskin ve öngörülemez artışla birlikte düşebileceği belirtildi.

SVR, geçen yıl ortalama yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun 2025'te yüzde 2,1'e ineceği tahmininde bulundu. Enflasyonun 2026'da yüzde 2’ye düşmesi bekleniyor

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer, "Yakın gelecekte Alman ekonomisi iki faktörden önemli ölçüde etkilenecektir. ABD ticaret politikası ve mali paket.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı. Böylece Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisi oldu.

Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak. Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.