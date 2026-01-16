Tokyo'da elektrik kesintisi: Binler metro istasyonunda mahsur kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki metro ray hattında gerçekleşen güç kesintisi, binlerce insanın gününü durdurdu.

TRAFODA YANGIN ÇIKTI

Sabah 08.00'de ihbar edilen yangın, Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarının geçtiği Tamachi durağı yakınlarında başladı.

Japon kaynak NHK'nın demir yolundaki transformatörlerden çıktığını raporladığı yangın, yarım saat içerisinde kontrol altına alınsa da elektrik kesintisi önlenemedi.

SEFERLER DURDURULDU

Yaşanan güç kesintisiyle metrolardan biri, istasyonlar arasında durdu.

Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında seferlerin tamamen iptal edilmesi, binlerce yolcunun istasyonlarda mahsur kalmasına neden oldu.

YOLCULAR RAY HATTINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ve acil durum ekiplerinin intikal etmesiyle iki istasyon arasında kalan metrodan inen yolcular, ray hatları üzerinden tahliye edildi.

SEFERLER ÖĞLEDEN SONRA DEVAM ETTİ

Seferlerin öğleden sonra tamamen düzeldiği belirtildi.