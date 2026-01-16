Abone ol: Google News

Tokyo'da elektrik kesintisi: Binler metro istasyonunda mahsur kaldı

Japonya'nın Tokyo şehrinde trafoda çıkan yangın nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi metro seferlerini durdurarak binlerce insanın metro istasyonlarında mahsur kalmasına yol açtı.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 12:22
  • Tokyo'da trafoda çıkan yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
  • Bu durum metro seferlerini durdurarak binlerce insanın istasyonlarda mahsur kalmasına sebep oldu.
  • Seferler öğleden sonra normale döndü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki metro ray hattında gerçekleşen güç kesintisi, binlerce insanın gününü durdurdu. 

TRAFODA YANGIN ÇIKTI

Sabah 08.00'de ihbar edilen yangın, Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarının geçtiği Tamachi durağı yakınlarında başladı.

Japon kaynak NHK'nın demir yolundaki transformatörlerden çıktığını raporladığı yangın, yarım saat içerisinde kontrol altına alınsa da elektrik kesintisi önlenemedi.

SEFERLER DURDURULDU

Yaşanan güç kesintisiyle metrolardan biri, istasyonlar arasında durdu.

Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında seferlerin tamamen iptal edilmesi, binlerce yolcunun istasyonlarda mahsur kalmasına neden oldu.

YOLCULAR RAY HATTINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ve acil durum ekiplerinin intikal etmesiyle iki istasyon arasında kalan metrodan inen yolcular, ray hatları üzerinden tahliye edildi.

SEFERLER ÖĞLEDEN SONRA DEVAM ETTİ

Seferlerin öğleden sonra tamamen düzeldiği belirtildi. 

