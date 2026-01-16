Giorgia Meloni ile Sanae Takaiçi anime filtreli selfie çekildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Koreli ve Japon liderlerin bateri performansından sonra Uzak Doğu diplomasisinde, gülümseten yeni bir an daha yaşandı.

BAŞBAKANLAR GÖRÜŞTÜ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya'daki İtalya-Japonya zirvesi sırasında, başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü.

ANİME FİLTRELİ SELFIE ÇEKİLDİLER

Görüşmelerde, Takaiçi ile birlikte bir selfie çekilen Meloni, fotoğrafı X hesabında (Japon çizgi filmi) anime filtresiyle yayınladı.

"BİRBİRİNDEN UZAK İKİ ÜLKE AMA HER GEÇEN GÜN DAHA DA YAKIN"

Meloni, fotoğrafı yayınladığı X paylaşımında "Birbirinden uzak iki ülke, ama her geçen gün daha da yakın. Sanae Takaiçi ile dostluk ve uyum." ifadelerini kullandı.