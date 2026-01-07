Abone ol: Google News

Almanya'da elektrik kablolarına yapılan saldırı terör şüphesiyle soruşturulacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarına yapılan ve 50 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olan saldırıya ilişkin terör şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 05:36
  • Almanya'da elektrik kablolarına yapılan saldırı sonrası terör şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
  • Saldırı sonucunda Berlin'in güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.
  • Saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlendi.

Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta yapılan saldırı hakkındaki soruşturmayı devraldı.

Yapılan açıklamada soruşturmanın terör, sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması şüphesiyle açıldığı belirtildi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı 'terör' diye nitelendirmişti.

50 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Başkent Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

