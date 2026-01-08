Türkiye’nin F-35 girişimi Yunan basınında ‘B Planı’ tartışması yarattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını temin etmeye yönelik girişimleri devam ederken, Yunan basınında dikkat çeken bir değerlendirme yayımlandı.

Analizde, Washington’un F-35 satışına sıcak bakabileceği ihtimali üzerinde durulurken, böyle bir adımın Yunanistan açısından ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği vurgulandı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL İÇİN RİSK VURGUSU

Türkiye'nin özellikle F-35'ten elde edeceği bilgi birikimi ile başta yerli KAAN savaş uçağı olmak üzere bu deneyimi yeni hava unsurlarına başarılı bir biçimde aktarabileceği ve bu konuda yeterli donanıma sahip olduğu ifade edildi.

Haberde bu durumun Yunanistan ve İsrail için büyük sorun arz edeceği belirtildi.

"F-35'LERİMİZ GÖLGEDE KALIR"

Ankara'nın F-35'leri satın alması ve ülkenin hızla gelişen savunma sanayisi ile birlikte Ege-Güneydoğu Akdeniz'de gücüne güç katacağı ve bu satın alımın Yunanistan'ın F-35 teminini gölgede bırakabileceği vurgulandı.

B PLANI ÇAĞRISI

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın, kendi hükümetleri düzeyinde ve ayrıca Yunan-Amerikan-Amerikan-İsrail lobisi aracılığıyla, Amerikan yapımı F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemek için çaba göstermeleri gerektiği dile getirildi.

Eğer bu mümkün değilse, en azından Türkiye'nin bu jetleri Yunanistan'a karşı kullanmayacaklarına dair güvenlik garantileri sunulması gerektiği ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden entegre olması durumunda Atina'nın acilen bir B Planı hazırlaması gerektiğinin altı çizildi.

"F-35'LERE KARŞILIK DAHA FAZLA F-35 ALALIM"

B Planı kapsamında, ABD'den veya İsrail gibi başka bir müttefik ülkeden eşit sayıda F-35 savaş uçağının derhal teslim alınması gerektiği, pilotların ise bu savaş uçaklarında eğitim almak üzere derhal ABD veya İsrail'e gönderilmesi gerektiği dile getirildi.