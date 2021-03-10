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- Almanya’da Ezidi gencin gözaltı sırasında ölümüne tepki
Almanya’da Ezidi gencin gözaltı sırasında ölümüne tepki
Delmenhorst'ta polis tarafından gözaltına alınan Ezidi asıllı genç, şüpheli bir şekilde öldü. Gencin ölümüne tepki yürüyüşü ise polis tarafından engellendi.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 08:14
Almanya’nın Delmenhorst şehrinde Ezidi asıllı 19 yaşındaki Qosay K. polis tarafından gözaltına alındı.
Karakola götürülen genç, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Polis ölen genç için "trajik bir kaza" açıklaması yaptı.
ALMAN POLİSİNİN ŞİDDETİ
Bu duruma tepki gösterenler ise protesto yürüyüşü düzenledi.
Ancak Alman polisi, bu tepki yürüyüşüne izin vermedi hem de şiddet kullanarak…
PROTESTOCULARI TEKMELERLE ENGELLEME
Kalabalık topluluğun ellerindeki pankartlarla karakola doğru yürüyüşünü gören polis, engelleyemeyince önce tekmelerle ardından da coplarla girişti.
O anlar anbean kameraya yansırken, olay ülkede büyük yankı uyandırdı.
Almanya'da Ezidi gencin gözaltında ölümünü protestoya sert müdahale İZLE