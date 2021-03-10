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Almanya’da Ezidi gencin gözaltı sırasında ölümüne tepki

Almanya’da Ezidi gencin gözaltı sırasında ölümüne tepki

Delmenhorst'ta polis tarafından gözaltına alınan Ezidi asıllı genç, şüpheli bir şekilde öldü. Gencin ölümüne tepki yürüyüşü ise polis tarafından engellendi.