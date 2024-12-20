Almanya'da gündem Suriyeli doktorlar: Giderlerse sağlık sistemi çökebilir

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Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başlıyor.

13 yıllık iç savaşın sona ermesiyle milyonlarca Suriyeli mülteci ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

ALMANYA'DA PANİK BAŞLADI

Avrupa'da en çok Suriyeli mülteci ev sahipliği yapan Almanya'da da "Suriyeler giderse" paniği başladı.

2014'ten bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği Almanya'da mülteciler, Alman ekonomisinin temel taşı haline geldi.

Ancak 700 bin Suriyeli hala çeşitli sığınmacı türleri altında bazıları mülteci olarak kayıtlı, bazılarına siyasi sığınma hakkı verildi ve birçoğu da ülkeleri güvenli olmadığı için 'ikinci koruma' altında.

80 BİN KİŞİ İŞ GÜCÜNE KATKI SAĞLIYOR

Almanya'da 213 bini aşkın kayıtlı çalışan Suriyeli var, bu Suriyelilerin 80 bini iş gücü sıkıntısı yaşanan mesleklerde çalışıyor.

"SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇÖKEBİLİR"

Özellikle Suriyeli mültecilerin dönüşüyle ​​ilgili en çok sağlık sektöründe endişeler hakim.

Alman Hastane Federasyonu Başkanı Gerald Gas, özellikle küçük kasaba hastanelerinde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde etkili olan Suriyeli doktorların potansiyel kaybı konusunda uyarıda bulundu.

"AYRILIRLARSA CİDDİ BOŞLUK OLUŞUR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gerald Gas, "Şu anda birer kişiden bahsetmiyoruz. Daha ziyade Suriye'den bize gelen ve bir hastanede çalışan iki, üç, dört kişiden bahsediyoruz. Şimdi hep birlikte bir gecede 'şimdi ayrılıyoruz' derlerse, o zaman ciddi bir boşluk oluşur ve bunun doldurulması gerekir." ifadelerini kullandı.

"DÖNMEK O KADAR KOLAY DEĞİL"

Suriyeli doktorlar da yaptığı açıklamada hemen geri dönmeyi düşünmediklerini söylediler.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Esad rejimi siyasi, sosyal ve ekonomik olarak her şeyi mahvetti. Yani eğer geri dönmek istiyorsak, önce düzgün bir şekilde bakmalı ve devleti, her şeyi düzgün bir şekilde yeniden inşa etmelisiniz. Bu o kadar kolay değil ve birçok Suriyeli buraya gerçekten iyi entegre olmuş durumda. Çalışıyorlar, gerçekten iyi bir hayat kurdular ve sıfırdan başlamak çok zor.

"HİÇ BİR ARKADAŞIM GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR"

Bunu düşünüyor muyuz? Elbette. Dönmek aklımda var, ama şimdi burada bir evim de var, bu yüzden karar vermek zor, gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Ülkem için çok umudum var, halkıma dair umudum var, birlikte iyi bir şehir inşa edebiliriz ve belki ben de yardım edebilirim. Duyduğum kadarıyla, hiçbir arkadaşım geri dönmek istemiyor.

5 BİN 758 DOKTOR ÇALIŞIYOR

Der Spiegel'in haberine göre, şu anda Almanya'da 5 bin 758 Suriyeli doktor çalışıyor ve bunların çoğu, yerlerine yenilerinin getirilmesinin zor olacağı kırsal alanlarda.

Alman basını, Suriyeli mültecilerin potansiyel göçünün yaşlı bakım hizmetlerinde de sıkıntı yaratabileceğini yazdı.