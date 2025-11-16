Almanya havalimanları için 100 milyon euroluk drone savunması planını hayata geçirecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da yeni güvenlik önlemleri...

Ülkede kritik önemdeki tesisler üzerinde görülen droneler sonrası atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

"DRONE SAVAR SAVUNMA PLANI"

Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere son aylarda havalimanlarında artan yasadışı drone hareketliliği sonrası 100 milyon euroluk "drone savar savunma planı" hazırladı.

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun onayladığı eylem planına göre, aralık ayından itibaren havalimanlarında, yasa dışı drone avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir drone savunma birimi kurulacak.

Söz konusu polisler, yasa dışı drone uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak.

ALTYAPILAR KORUNACAK

Drone savar merkezi polisleri, havalimanlarında, başkent Berlin'de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde görev yapacak.

Söz konusu memurlara Federal Polis Teşkilatı'nın helikopterleri de destek verecek.

"KARARLI BİR YANIT VERMEK İSTİYORUZ"

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, "Dronlar ve artan siber saldırılar, hibrit tehditlerin ortasında yeni bir tehdit oluşturuyor.

Bunlara kararlı bir yanıt vermek istiyoruz. Çevrimiçi dijital tehdide ve drone tehdidine karşı kendimizi silahlandırıyoruz." dedi.

ALMANYA'DA DRONE ALARMI

Münih Havalimanı, ekim ayının başlarında görülen drone nedeniyle 2 gün belirli saatlerde kapalı kalmıştı ve uçuşlar yapılamamıştı.

Yine ekim ayı içinde Frankfurt başta olmak üzere bazı havalimanları, askeri tesisler ile kritik altyapıların bulunduğu bölgelerde yasa dışı drone uçuşları tespit edilmişti.

ALARM DURUMUNA GEÇİLMİŞTİ

Kasım ayının başında, Berlin Brandenburg Havalimanı bölgesinde de 2 gün ardı ardına drone görülmesi üzerine alarm durumuna geçilmişti.

Yasadışı drone hareketliliğinin Rusya kaynaklı olduğu düşünen Almanya, ulusal ve yerel bazda mücadele için savunma merkezi kurulması dahil bir dizi kararlar almıştı.