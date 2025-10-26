Almanya'da hükümete güven eriyor: Halkın yüzde 66’sı memnun değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamuoyu araştırma kuruluşu Insa tarafından Bild am Sonntag gazetesi için yapılan ankete göre, Alman halkının yüzde 66’sı hükümetin çalışmalarından memnun değil.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 25’i hükümetin icraatlarını olumlu buldu.

Katılımcıların yüzde 49’u, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki mevcut hükümetin 2029’a kadar görev süresini tamamlayamayacağı görüşünde.

ALMANLARIN 3'TE 1'İ HÜKÜMETİN DÖNEMİ TAMAMLAYAMAYACAĞINA İNANIYOR

Buna karşın yüzde 32’lik kesim, hükümetin dönemi tamamlayacağına inanıyor.

Araştırmada, ülkede aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 26 oy oranıyla hala en güçlü siyasi parti konumunu koruyor.

CDU/CSU’nun desteği yüzde 24, SPD’nin ise yüzde 15 seviyesinde ölçüldü.

KOALİSYONUN OYU ERİYOR

Sekiz ay önce yapılan seçimlerde koalisyon ortaklarının toplam oyu yüzde 45 iken, son ankette bu oran yüzde 39’a geriledi.

Sonuçlar, Almanya’da hükümete yönelik güven kaybının derinleştiğini ortaya koydu.