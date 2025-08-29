Almanya'da, İran vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi istendi

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurdu.
Bu kapsamda Almanya hükümeti, ülkedeki İran vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu.
"SINIRLI KONSOLOSLUK HİZMETİ SAĞLANIYOR"
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısında bulunularak, Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri istendi.
Açıklamada, Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin "şu anda yalnızca sınırlı konsolosluk hizmeti sağladığı" ifade edildi.