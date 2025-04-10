Almanya'da koalisyon hükümetini kuran Merz'den ABD mesajı

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Almanya’da hükümet krizinin ardından 23 Şubat'ta yapılan erken seçimlerde Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Seçimin sonuçlanmasının üzerinden geçen 45 günlük yoğun koalisyon görüşmeleri, sonunda Merz’in Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile anlaşmasıyla sonuçlandı.

"ALMANYA GÜÇLÜ BİR YÖNETİME KAVUŞTU"

Bugün, yeni koalisyon hükümetinin kurulduğu resmi olarak duyurulurken, Başbakan Friedrich Merz’den ilk açıklama geldi.

Merz, açıklamalarına, “Avrupa, Almanya’ya güvenebilir. Almanya, güçlü ve kararlı bir yönetime kavuştu." cümlesiyle başladı.

"DONALD TRUMP'A VERİLECEK EN İYİ MESAJ"

Merz anlaşma sonrası ilk açıklamasında Beyaz Saray'a mesaj gönderdi.

69 yaşındaki siyasetçi, İngilizce olarak, "Donald Trump'a verilecek başlıca mesaj, Almanya'nın yeniden iş başı yaptığıdır" dedi.

Merz, koalisyonun sağlanmasıyla hem kendi vatandaşlarına hem de diğer Avrupa ülkelerine "güçlü ve net bir sinyal" verdiklerini söyledi.

"BU KOALİSYON ALMANYA'YI AVRUPA'DA LİDER BİR GÜÇ HALİNE GETİRECEK"

Başbakanlığı Olaf Scholz'dan devralacak olan Merz, sözlerine şöyle devam etti:

Ülkemizin önünde duran ekonomik, sosyal ve güvenlik alanındaki zorluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçeceğiz. Bu koalisyon, Almanya’yı Avrupa’da lider bir güç haline getirmek için bir araya geldi."

KOALİSYONUN VAATLERİNİ SIRALADI

Merz, konuşmasında göç politikalarında düzenleme, ekonomik istikrarı sağlama ve uluslararası iş birliğini güçlendirme vaatlerinde bulundu.

CDU ile SPD arasındaki görüşmelerde zaman zaman gergin anlar yaşansa da, iki parti ortak bir program üzerinde uzlaşmayı başardı.

Friedrich Merz, başbakanlığı resmen devralmak için 5 Mayıs haftası meclisteki oylamayı bekleyecek.