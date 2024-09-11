Almanya'da köprü çöktü, facia 10 dakika ile atlatıldı Dresden kentinde Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde rayların bulunduğu bölüm çökerken, son tramvayın çökmeden 10 dakika önce köprüden geçmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

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İHA

Almanya'nın Dresden kentinde Elbe Nehri üzerindeki tarihi Carola Köprüsü'nde gece saatlerinde kısmi bir çökme meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye kurtarma ekipleri ve uzmanlar gönderilerek hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dresden İtfaiye Teşkilatı, köprünün tramvay raylarının bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümünün çöktüğünü, ancak şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Son tramvayın, çökmeden yalnızca 10 dakika önce köprüden geçtiği öğrenildi.

DOĞU ALMANYA DÖNEMİNDEN KALAN KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Doğu Almanya döneminden kalan ve Dresden'in tarihi bölgesini diğer kesimlere bağlayan köprü, çökme sonrası trafiğe tamamen kapatıldı. Bu durum şehir trafiğinde ciddi aksamalara neden olurken, kentin ısıtma sistemi için kullanılan borularda da hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, köprüde ek çökmeler yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Köprünün çökme nedeni henüz netleşmemiş olsa da, korozyona uğramış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)