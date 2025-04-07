Almanya’da okullarda bayrak polemiği: Türkiye örnek gösterildi

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Almanya’nın Burg kasabasında, okullarda her gün Almanya bayrağının dalgalanması kararı alındı.

Bu karar, Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin önerisiyle ortaya çıktı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteğiyle ilçe meclisinde kabul edildi.

Karar, okullarda bayrağın sürekli göndere çekilmesiyle ülke kimliğine bağlılığın güçleneceği savunuldu.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

İlk olarak Roland-Gymnasium’da uygulanan bu adım, Türkiye gibi ülkelerdeki bayrak uygulamaları örnek gösterilerek desteklendi.

AfD Jerichower Land İlçe Başkanı Gordon Köhler, uygulamayı savunarak, ''Bu birçok ülkede bir normdur. ABD ve Türkiye gibi ülkelerde de benzer uygulamalar var.'' açıklamasında bulundu.

ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI TALEP EDİLDİ

CDU’nun 2019 yılında kamu binalarında Almanya, eyalet ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının kalıcı olarak yer almasını savunduğu hatırlatılırken, parti içinden bazı isimler bu uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasını talep etti.

"OKULLARDA SÜREKLİ BAYRAK ASILMASI ABARTILI BİR ADIM"

DU’lu Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck, “Alman bayrağı, ülkemize ve değerlerimize aidiyetin bir sembolüdür'' dedi ancak şimdilik okullarda zorunlu bayrak uygulamasına yönelik bir karar alınmadığını belirtti.

Öte yandan, uygulamaya eleştiri getirenler de oldu. SPD’li politikacı Matthias Jendricke, okullarda sürekli bayrak asılmasını ''abartılı bir adım'' olarak nitelendirdi. Tartışma, ulusal kimlik sembolleriyle eğitim kurumlarının nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği konusunda Almanya kamuoyunda farklı görüşleri gündeme taşıdı.

AB BAYRAĞI DA ASILSIN ÖNERİSİ

CSU’lu Federal Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ise daha esnek bir yaklaşımı savunarak, okullara Alman bayrağının yanı sıra eyalet ve AB bayrağını da asma imkanı tanınmasını önerdi.

ALMANYA HALKI KARARDAN MEMNUN

Konuya ilişkin yapılan kamuoyu araştırmaları, Alman halkının önemli bir kısmının bu tür sembolleri olumlu karşıladığını ortaya koyuyor.

Ancak uygulamanın eğitim alanına nasıl yansıyacağı ve öğrenciler üzerinde ne tür etkiler yaratacağı, önümüzdeki dönemde daha da tartışılacak gibi görünüyor.