Almanya'da ormanda el bombasıyla dolu çanta bulundu

AA

Almanya'nın Dortmund kentinde, Mengede beldesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir kişi, ormanda şüpheli bir çanta buldu.

Çantanın durumundan şüphelenen kadın, durumu polise bildirdi.

ÇOK SAYIDA EL BOMBASI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine gelen Alman polisi, sırt çantasında çok sayıda el bombası, bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ile mermiler olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bomba imha ekipleri, el bombalarını kontrollü şekilde imha etti

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.