Almanya'da ormanda el bombasıyla dolu çanta bulundu

AA
Almanya'nın Dortmund kentinde, Mengede beldesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir kişi, ormanda şüpheli bir çanta buldu.
Çantanın durumundan şüphelenen kadın, durumu polise bildirdi.
ÇOK SAYIDA EL BOMBASI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Olay yerine gelen Alman polisi, sırt çantasında çok sayıda el bombası, bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ile mermiler olduğunu belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bomba imha ekipleri, el bombalarını kontrollü şekilde imha etti
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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