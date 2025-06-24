Almanya’da perakende sektörü alarmda: 3 milyar eurodan fazla hırsızlık var

Almanya'da mağazalardan 2024 yılı boyunca yaklaşık 3 milyar euro değerinde ürün çalındı. EHI Perakende Enstitüsü’nün yayımladığı araştırmaya göre, perakende sektöründe hırsızlık kaynaklı kayıplar bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttı. Kayıpların üçte birinin organize suç gruplarından kaynaklandığı tespit edildi.

"HIRSIZLIK VAKALARI BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Artan hırsızlık vakaları perakendecilerde büyük endişeye yol açarken, sektör temsilcileri siyasi yetkililere çağrıda bulunuyor. Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bu böyle devam edemez. Yaşanan dramatik gelişme artık siyasetin görmezden gelebileceği bir mesele olmaktan çıkmıştır. Sektör olarak bu yasama döneminde etkili önlemler bekliyoruz.

Genth, pek çok işletmenin hırsızlık olaylarında şikâyetçi olmaktan kaçındığını da belirtti. Bu durumun nedenleri arasında, faillerin çoğu zaman ceza almaması ve uzun süren bürokratik işlemler yer alıyor.

“Mağaza hırsızlığı hafife alınacak bir konu değil” diyen Genth, perakendecilerin korunması için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.