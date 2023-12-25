Almanya'da polis, sokak ortasında bir Türk'ü vurarak öldürdü Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşını annesinin gözü önünde, sokak ortasında vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentinde dehşet verici bir olay yaşandı.

Alman polisi dört el ateş edip öldürdü

Dün 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Bölgede suç işlendiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı.

Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Özkan’a silahla 4 el ateş etti.

"Annesinin gözü önünde vurdunuz"

Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infaz eylemlerinde bulunduğunu belirterek, bu olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını istediler.

Görgü tanıkları polise tepki göstererek, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” dedi.

Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada ise, üç polis memurundan oluşan bir devriyenin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu ifade edildi.

Baden Württemberg Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karlsruhe Başkonsolosluğu devreye girdi

Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, olayın ardından Mannheim’a giderek emniyet makamlarından bilgi aldı ve taziye evini ziyaret ederek Özkan’ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Sezgin yaptığı açıklamada, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ruh sağlığı yerinde değildi

Ertekin Özkan’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun da polisler tarafından bilindiğini söyleyerek, babasının cinayete kurban gittiğini ifade etti.

Bölge sakinleri ise Özkan'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ancak tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)