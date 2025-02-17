Almanya'da şansölye adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

Haber Merkezi

Almanya'da erken seçim için geri sayım başladı.

23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerden önce adaylar, RTL kanalındaki programa çıkarak kozlarını paylaştı.

Adaylar, ekonomik meseleler, Ukrayna, emeklilik reformu konusunda çeşitli sorulara yanıtlar verdi.

EN ÇOK SÜRE SCHOLZ'A VERİLDİ

Önde gelen adaylar Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Yeşiller) ve Alice Weidel (AfD) tartışmada farklı konulara dair görüşlerini dile getirdi.

Şansölye adaylarının konuşma süreleri 22 ila 25 dakika arasında değişti. Başbakan Olaf Scholz, en uzun konuşmayı yaparak 25 dakika 33 saniye süre aldı.

EKONOMİ VE VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE TARTIŞTILAR

Friedrich Merz, Almanya'da artan kira fiyatlarının, mevcut kira kontrol düzenlemeleriyle düşürülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Merz, “Mietpreisbremse” (kiralık fiyat sınırlama) düzenlemesinin sadece sınırlı bir etkisi olduğunu savunarak, Almanya'nın yüksek kaliteli inşaat standartları ve yapı malzemeleri nedeniyle inşaat maliyetlerinin arttığını vurguladı.

Öte yandan, Olaf Scholz ise kira sınırlama düzenlemesinin etkisini küçümsemedi ve bu konuda daha fazla konut inşaatına odaklanılması gerektiğini savundu.

Ayrıca, Almanya'nın ekonomisinin güçlendirilmesinin temel yolu olarak düşük vergilendirme politikasını savundu.

EMEKLİLİK REFORMU KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI

Adaylar, Almanya'daki emeklilik sistemine dair farklı görüşler sundu. Robert Habeck, Yeşiller'in emeklilik reformu konusundaki yaklaşımını savunarak, emekli maaşlarının stabil tutulması gerektiğini belirtti ve uzun süre çalışanlar için daha esnek bir sistem önerdi.

Friedrich Merz, emeklilik için sürdürülebilir bir ekonomi yaratmanın önemli olduğunu, ancak mevcut sistemin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Merz, büyüyen ekonominin emeklilik sistemini destekleyeceğini savundu.

Alice Weidel ise, AfD’nin emekli maaşlarına vergi uygulamasının gereksiz olduğunu söyledi ve bu maaşlardan alınan verginin kaldırılmasını istedi. Ayrıca, emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik olarak serbest çalışma olanaklarının artırılmasını savundu.

UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞI DEĞERLENDİRİLDİ

Ukrayna'daki savaş ve Almanya'nın savunma politikaları tartışmanın önemli konularından birini oluşturdu. Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destekten gurur duyduğunu belirterek, Almanya'nın güvenliğinin Avrupa'dan geçtiğini vurguladı. Almanya'nın güçlü bir savunma politikası benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Friedrich Merz, Almanya'nın savunma bütçesini artırma gerektiğini savundu. Ayrıca, Almanya'nın Avrupa içindeki askeri liderliğe daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Merz, Almanya'nın küresel anlamda etkili bir aktör olabilmesi için savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Alice Weidel ise, Almanya'nın savunma harcamalarındaki artışı eleştirerek, bu tür harcamaların Almanya'nın ekonomik krizine daha fazla yük getirdiğini ifade etti.