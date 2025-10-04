Almanya'da Sumud filosu protestolarına polisten sert müdahale

Alman polisinin orantısız müdahalesi...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılar protesto edildi.

Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin yanlısı sloganlar atarak dövizler taşıdılar.

KADIN GÖSTERİCİYE YÖNELİK ORANTISIZ GÜÇ

Alman polisinin müdahalesi ise çok sert oldu.

İki polisin bir kadın göstericinin koluna girip gözlerini kapattıktan sonra boynunu geriye bastırarak gözaltına alması ise tepkilere neden oldu.

Kadının boynunu geriye yatıran polise yönelik "Why you holding like this", yani "Neden böyle tutuyorsun" sözleri ise polisler tarafından duymazdan gelindi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU MİSYONUNU TAMAMLADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını denizden kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından saldırıya uğramış ve filoda yer alan gemilere el konularak Aşdod Limanı'na çekilmişti.

Filoda yer alan aktivistler İsrail tarafından alıkonulmuştu.

ALIKONULAN 137 AKTİVİST İSTANBUL'DA

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul'a indi.

İstanbul Havalimanı'nda karşılanan yerli ve yabancı aktivistler, sağlık kontrolü için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilen 11 cumhuriyet savcısı, sağlık kontrollerinin ardından aktivistlerin ifadelerini alacak.