Almanya'da Volker Wissing Ulaştırma Bakanı olarak kalırken, Maliye Bakanlığında değişim

AA

Almanya'da koalisyonun dağılması sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies'i atadı.

PARTİSİNDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Ekonomi alanında doktorası olan Kukies, Başbakan Scholz'un ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.

Diğer yandan, FDP'li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılmasına rağmen görevde kalmayı planladığını ve partisinden ayrıldığını aktardı.

FDP'YE ZARAR VERMEMEK İÇİN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Wissing, basın toplantısı düzenleyerek, Lindner'in görevden alınmasının ardından Şansölye Scholz'un kendisinden Federal Ulaştırma Bakanlığı'na liderlik etmeye devam etmesini istediğini bildirdi.

FDP'ye zarar vermemek için partisinden istifa ettiğini belirten Wissing, başka partiye katılmayacağına dikkat çekti.

NELER YAŞANDI

Almanya Başbakanı Scholz, Lindner'i görevden alarak, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı vermişti.