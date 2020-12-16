Almanya'da, yaşlı ve disiplinli bir Alman'ın yabancı kökenlilere karşı takındığı ön yargılı tavrı yıkan bir Türk aileyi konu edinen reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Almanya'da bir süpermarket zincirinin, reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Duygusal bir fon müziği eşliğinde çekilen reklam filminde, Türk komşularına karşı mesafeli ve ön yargılı davranan yaşlı Alman, Türk komşularının çocuklarının oynarken ses çıkarmasına kızıyor ve kendisine ikram edilen baklavayı almıyor.

Noel için kapısını süsleyip çam ağacı hazırlayan yaşlı Alman, kendisine gelen bir telefonla yeni tip koronavirüse yakalandığını öğreniyor ve yıkılıyor.

TÜRK KOMŞULARIN SÜRPRİZİ

Tek başına yaşayan Alman komşularının Noel süslemelerini kaldırıp kapıya "Kovid-19 hastası olduğunu" belirten yazı astığını gören Türk komşuları ona bir sürpriz yaparak güzel bir Noel yemeği hazırlayıp, tepsiyi de süsleyerek kapısına bırakıp zile basıyor. Hasta adam kendisine yapılan ve çocukların getirdiği bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşıyor.

Almanya'da yabancılara karşı ön yargıları yıkan reklam filmi ilgi gördü VİDEO

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"EN GÜZEL ŞEY DOST EDİNMEK"

Almanca başlayan reklam müziğinin "Dünyada en güzel şey dost edinmek" şeklinde Türkçe sözlerle biten reklam filmi gerek Alman gerek Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sosyal medyada büyük beğeni kazandı.