Almanya’dan 35 yıl sonra ilk savaş uyarısı: 10 günlük gıda stoğu yapın

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK), 35 yıl aradan sonra ilk kez savaş ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

Kurum, olası kriz durumlarında izlenmesi gereken adımları detaylandıran yeni bir rehber yayımladı.

"HAZIRLIKLI OLMAK HER ZAMAN AVANTAJ SAĞLAR"

Ofis, güvenli bir ülke olduklarını ancak değişen dünya koşullarının yeni tehditleri gündeme getirdiğini belirtti.

BBK Başkanı Ralph Tiesler, hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Önceden hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar" dedi.

PATLAMA, SABOTAJ VE DEZENFORMASYONA KARŞI HAZIRLIK REHBERİ

BBK'nın yayımladığı "Krizlere ve Afetlere Hazırlık" adlı kılavuz; patlama, sabotaj ya da şehir merkezlerine yönelik saldırı durumlarında izlenecek yolları anlatıyor.

Kılavuzda ayrıca, dezenformasyona karşı korunma yöntemleri ve olağanüstü hallerde psikolojik dayanıklılığı güçlendirecek öneriler yer alıyor.

HALKA "3 İLA 10 GÜNLÜK GIDA STOĞU YAPMA" TAVSİYESİ

Rehberde, savaşın artık birkaç yıl öncesine göre "pek de uzak bir ihtimal olmadığı" belirtilerek, vatandaşlara 3 ila 10 günlük gıda stoğu bulundurmaları tavsiye edildi.

Almanya'da en son 1990 yılında yayımlanan rehberlerde askeri tehdit senaryolarına yer verilmemişti.

Ancak yeni kitapçıkta, siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotajlar ve savaş riskleri gibi hibrit tehditler ilk kez açık biçimde ele alındı.

"ENDİŞELİ VATANDAŞLARA REHBERLİK SUNUYORUZ"

Euronews'in aktardığı bilgilere göre Tiesler, küresel güvenlik ortamındaki belirsizliklerin toplumsal kaygıyı artırdığını belirterek, "Vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve onları doğru yönlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jäger ise tehditlerin ciddiyetine vurgu yaparak, savaş olasılığının düşündüğümüz kadar uzak olmadığını söyledi.