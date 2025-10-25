Almanya'dan Filistin'e destek: İsrail'in işlediği soykırım protesto edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi...

Yaşanan gelişmede, Berlin'in Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'i desteklemek ve İsrail'in işlediği soykırımı protesto etmek için çok sayıda kişi toplandı.

İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI TAŞINDI

Göstericiler, Gazze'ye insani yardımın girmesini, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalin son bulmasını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasını ve Almanya'nın İsrail'e desteğini kesmesini talep etti.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük", "İnsan onuru dokunulmazdır" ve "Savaş ve işgal dursun, İsrail'e silah sağlanmasın" yazılı pankartlar ile Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin ve çocukların fotoğraflarını taşıdı.

"ÇOCUK KATİLİ İSRAİL" SLOGANLARI ATILDI

Eylemde, "İsrail çocukları öldürüyor", Netanyahu mahkemeye" "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atıldı.

İSRAİL BAYRALARI AÇARAK EYLEMİ PROVEKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.