Belçika'dan İsrail'e tüm insani yardım kısıtlamalarını kaldırma çağrısı

İsrail'in Gazze ateşkesini tehlikeye atan ve Filistin halkını zor durumda bırakan politikalarına gelen eleştiriler büyüyor.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İnsani erişim ne isteğe bağlıdır ne de koşullu ya da siyasidir." uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI HUKUKA VURGU

Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını engelledikten sonra, İsrail hükümetinin getirdiği kısıtlayıcı yeni şartların şimdi de uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) kayıtlarını düşürdüğünü ifade eden Prevot, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD), uluslararası insancıl hukuk uyarınca İsrail’in sivil nüfusa insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlama yükümlülüğünün koşulsuz olduğunu teyit etmiştir." vurgusunu yaptı.

Prevot, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Belçika tarafından finanse edilen uluslararası STK’ların şeffaflık, tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda en yüksek standartlara uyduğunun altını çizdi.

KISITLAMALARI KALDIRMA ÇAĞRISINI TEKRARLADI

"İsrail'e, Filistin'de yardımın azami düzeyde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, tüm insani aktörlerle açık ve siyasallaştırılmamış kriterlere dayalı olarak iyi niyetle işbirliği yapması ve tüm insani erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullanan Prevot, aynı zamanda İsrail'in Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan'ı uygulamasını talep etti.

İSRAİL'İN STK'LARI KISITLAYAN KARARI

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası STK yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in yeni yasal düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi 25'ten fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.