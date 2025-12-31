John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg kansere yenildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de Kennedy Ailesi'nin bir üyesi daha trajik şekilde yaşamını yitirdi.

Suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu ve Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın kuzeni olan 35 yaşındaki Tatiana Schlossberg, 'akut miyeloid lösemi' ile verdiği mücadeleye yenik düştü.

"HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAK"

Eski başkanın mirasını yaşatmak amacıyla kurulan Boston merkezli kar amacı gütmeyen John F. Kennedy Library Foundation'ın, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından iklim gazetecisi Schlossberg'in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O, her zaman kalbimizde olacak." ifadesi kullanıldı.

ÖLÜMÜNÜN YARATACAĞI ACIYI İFADE ETMİŞTİ

Schlossberg, kasımda The New Yorker dergisinde yayımlanan "A Battle With My Blood" başlıklı makalesinde, Mayıs 2024'te ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kendisine "akut miyeloid lösemi (AML)" teşhisi koyulduğunu açıklamıştı.

İlk düşüncelerinin çocuklarının kendini hatırlamayacağı olduğunu belirten Schlossberg, kemoterapi ve kemik iliği nakli dahil gördüğü tedavileri anlatarak, doktorların tedaviye ilişkin öngörüsünün olumlu olmadığını paylaşmıştı.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski ABD Başkanı Kennedy'nin torunu Schlossberg, kendisine bir yıldan az ömür biçildiğini belirterek, ölümünün ailesi için yaratacağı acıyı ifade etmişti.

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Tasarımcı Edwin Schlossberg ile diplomat Caroline Kennedy'nin kızı olan Schlossberg'in, eşi tıp doktoru George Moran'dan, 3 yaşındaki Edwin ile 1 yaşındaki Josephine adlı iki çocuğu bulunuyor.

"KENNEDY LANETİ"

Kennedy Ailesi'nde suikastlar, uçak kazaları, erken yaşta ölümler ve ciddi sağlık problemleri sebebiyle meydana gelen çok sayıda trajik olay yaşandı.

Bu trajediler ve ölümler, özellikle ABD basınında ve popüler kültürde "Kennedy laneti" kavramının ortaya atılmasına yol açtı.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy, 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'de 1968'deki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday olan kardeşi Robert Kennedy ise seçimden bir süre önce yine bir suikasta kurban gitmişti.

Eski Başkan Kennedy'nin oğlu John F. Kennedy Jr. da 1999'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu ölmüştü. Kazada, John F. Kennedy Jr'ın eşi de yaşamını yitirmişti.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kendisi gibi suikast sonucu ölen kardeşi Robert Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill ise 2019'da hayatını kaybetmişti.