Almanya'dan modernizasyon hamlesi! Türkiye ile anlaşan Güney Afrika ülkesine tehdit Almanya, ASELSAN'la Leopard tanklarının modernizasyonu için anlaşan Şili'yi, işbirliğinin devam etmesi halinde tank satışı yapmamakla tehdit etti.

Haber Merkezi

Almanya, Türk savunma sanayiine yönelik düşmanca tutumlarına bir yenisini ekledi.

Ankara'nın 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebini engelleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz yönetimi, Akkuyu Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj girişimlerinin yanı sıra, ASELSAN'ın Güney Amerika'daki savunma ihalelerine de müdahalede bulundu.

ALMANYA'DAN ŞİLİ'YE ASELSAN UYARISI: TANK SATIŞINI DURDURURUZ

Leopard tanklarının modernizasyonu için ASELSAN ile anlaşma sağlayan Şili, yakın zamanda Almanya'dan tehdit niteliğinde bir uyarı aldı.

Türk savunma sanayi projeleri hakkında İngilizce haberler sunan TurDef’in Şili kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Berlin yönetimi, Şili'nin Leopard tanklarını ASELSAN'a modernize ettirmesi durumunda, bu ülkeye bir daha tank satışı yapmayacağını açıkça belirtti.

Şili merkezli Youtube kanalı La Trinchera'da yer verilen bilgiye göre ise Almanlar, Santiago ordusu için yeni Leopard-2 modellerine yönelik teklif mektubuna "ASELSAN ile modernizasyon anlaşması imzalanmamalıdır" şartını koydu.

Berlin yönetimi hem Şili ordusu hem de Türk savunma sanayiine darbe vurmayı amaçlayan böyle bir girişimin ortaya çıkması sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.

BERLİN-ANKARA REKABETİ GÜNEY AMERİKA'YA ULAŞTI

Şili Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı devlet şirketi FAMAE, Leopard 24 tipi tankların kapsamlı modernizasyonu ihalesini geçtiğimiz yıl ASELSAN'a vermişti.

Teknoloji transferini de içeren sözleşme kapsamında ASELSAN, Şili tanklarının elektro-optik sistemlerini yeniliyor, araçlara lazer uyarı cihazı takıyor ve Leopard'ın üzerine Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) SARP entegrasyonu yapıyor.

Sözleşme, tankların muhabere sistemlerinin modern hale getirilmesini ve son aşamada gelişmiş zırh ve aktif koruma sistemiyle kaplanmasını da içeriyor.

Envanterinde 140 kadar Leopard tankı bulunan Şili ordusunun Alman şantajına ne cevap verdiği henüz bilinmiyor. Ancak Berlin yönetiminin tutumu, NATO ittifakını ortadan ikiye bölme potansiyeli taşıyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma kayıtsız şartsız destek verirken Türkiye'ye karşı düşmanca adımları hızlandıran Berlin yönetimi, Eurofighter alımına engel olmasının yanında Siemens şirketinin Akkuyu Nükleer Santrali için kritik parçaları göndermesine de manî oldu.