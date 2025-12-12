Almanya’dan Rusya’ya siber saldırı tepkisi: Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya ile Rusya arasında süregelen diplomatik gerginlik, yeni siber saldırı iddialarıyla yeniden tırmandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev’i, ülkenin kritik altyapısına yönelik saldırılar ve seçim sürecine yapılan müdahale girişimleri gerekçesiyle görüşmeye çağırdı.

"RUSYA'NIN PARMAĞI TESPİT EDİLDİ"

Bakanlık Sözcüsü Martin Giese, Ağustos 2024’te Alman hava trafik kontrol sistemini hedef alan siber saldırının Rusya bağlantılı olduğunu belirttiklerini söyledi. Ayrıca 2024’ten bu yana seçim sürecini etkilemeye yönelik kapsamlı bir dezenformasyon kampanyasının da Rusya kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Giese, sabah saatlerinde bakanlığa gelen Büyükelçi Nechayev’e, Almanya’nın Rusya’nın faaliyetlerini “yakından izlediği” ve bu eylemlere “karşılık vereceği” mesajının iletildiğini aktardı. Sözcü ayrıca, “Rusya güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor. Amaçları Alman toplumunu bölmek ve kurumlara olan güveni sarsmak.” dedi.

BERLİN'DEN AVRUPA'YA KOORDİNASYON MESAJI

Giese, Almanya’nın Rusya’nın hibrit operasyonları karşısında yalnız hareket etmeyeceğini, Avrupalı ortaklarla koordineli şekilde karşı önlemler alınacağını da belirtti. Almanya, Rusya’nın eylemlerini “sert şekilde kınadığını” duyurdu.

NE OLMUŞTU

Alman güvenlik ve istihbarat birimlerine göre Ağustos 2024’teki siber saldırı, Rus askeri istihbaratı GRU ile bağlantılı “Fancy Bear” (APT28) hacker grubu tarafından gerçekleştirildi.

İstihbarat raporlarına göre Rusya, 2024’te başlayan ve Şubat 2025’teki genel seçimler sürecine kadar uzanan dezenformasyon faaliyetlerinde yapay zekâ destekli sahte raporlar, deepfake videolar, uydurma haber siteleri ve yalan tanık ifadeleri kullandı.

Dezenformasyon kampanyasında özellikle dönemin Başbakan Yardımcısı ve eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ile dönemin ana muhalefet lideri, bugünün Başbakanı Friedrich Merz hedef alındı.

Almanya, bu girişimlerin seçim güvenliğini tehlikeye attığını belirterek Rusya’ya karşı diplomatik ve teknik önlemler almaya hazırlanıyor.