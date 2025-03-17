Almanya'dan Suriye'ye 300 milyon euro yardım sözü

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün, "Suriye'nin yanında olmak: Başarılı bir geçiş için ihtiyaçları karşılamak" temasıyla 9’uncu Brüksel Konferansı düzenlendi.

Avrupa Komisyonu, konferansın Suriye’de kapsayıcı bir geçiş süreci için uluslararası destek toplamayı amaçladığını duyurdu.

SURİYE'YE 300 MİLYON EURO YARDIM SÖZÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Birleşmiş Milletler ve bazı kurumlar aracılığıyla Suriyeliler için 300 milyon euro yardım taahhüt ettiğini belirtti.

Baerbock, bu fonların yarısından fazlasının Suriye içinde kullanılacağını, geri kalanının ise Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara destek sağlayacağını ifade etti.

"ÖZGÜR BİR SURİYE İÇİN BİRLİK İÇİNDEYİZ"

Baerbock, Suriye’de barışçıl bir gelecek için kapsayıcı bir siyasi sürecin gerekli olduğunu vurgulayarak “Avrupalılar olarak, Suriye halkı için, özgür ve barışçıl bir Suriye için birlik içindeyiz.” dedi.

SURİYELİ YÖNETİCİLER İLK KEZ KATILACAK

Konferansta Suriye halkının acil insani ihtiyaçları ön planda tutulurken, toplantıya ilk kez Suriye geçici hükümet yetkilileri de katılacak. Avrupa’nın, Suriye’nin yanı sıra Ukrayna’nın egemenliğini de desteklemeye devam edeceğini belirten Baerbock, Avrupa'nın güvenliğine yapılacak yatırımların transatlantik güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.