Almanya'nın eski Başbakanı tükenmişlik sendromuna yakalandı

İHA

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı bildirildi.

Haberlerde, son yıllarda Rusya ile olan bağları nedeniyle eleştirilen 80 yaşındaki Schröder'in hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

KLİNİK TEDAVİYE BAŞLAMA KARARI ALDI

Habere göre Schröder'in doktoru eski başbakanın bitkinlik ve belirgin şekilde enerji düşüklüğü yaşadığını belirtti.

Avukatı Hans-Peter Huber, doktorun tavsiyesi üzerine Schröder'in klinik tedaviye başlama kararı aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU

Almanya'da 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan Gerhard Schröder, 1999'dan 2004'e kadar ise Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak görev yapmıştı.

Rus devlet enerji şirketleriyle olan ilişkisi ve Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilerini sürdürmesi Schröder'i Alman siyasetinden uzaklaştırmıştı.