Almanya'nın üç eyaletinde orman yangını paniği

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı noktalarından da yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Almanya’nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yaklaşık 5 gün önce orman yangınları çıktı.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINAMADI

Almanya’nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yaklaşık 5 gündür devam eden orman yangınlarının, sıcak hava, şiddetli rüzgarlar ve su teminindeki zorluklar nedeniyle kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yangınlara karşı müdahaleler sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetler ve polis helikopterleri de söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

YANGININ YAKLAŞIK 2 BİN 100 HEKTARLIK BİR ALANI ETKİLEDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saksonya ile Brandenburg eyalet sınırında yer alan ve bir dönem Sovyetlerin eğitim alanı olarak kullanılan Gohrischheide doğal koruma alanında, yangın söndürme çalışmalarının kalan mühimmatın patlama riski nedeniyle zorlukla yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, yangının yaklaşık 2 bin 100 hektarlık bir alanı etkilediğini tahmin edildiğini açıklarken, uydu görüntüleriyle hasarın boyutunu değerlendirmek için analiz yapıldığı duyuruldu.