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    Altın Şafak yöneticisine 13 yıl hapis

    Yunanistan'da mahkeme, Neo-Nazi örgütü Altın Şafak'ın liderlerine 13 yıl hapis cezası verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2020 - 13:47
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 13:47
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    Altın Şafak yöneticisine 13 yıl hapis

    Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz hafta aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi.

    Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmedildi.

    13 YIL HAPİS CEZASI KARARI

    Mahkeme son aldığı kararda, Altın Şafak'ın liderleri Mihaloliakos ve diğer eski milletvekilini 13 yıl hapse mahkum etti.

    Parti üyesi Giorgos Roupakias, ömür boyu hapis ve başkent Atina’da sol görüşlü müzisyen Pavlos Fyssas’ın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili de 10 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

    Diğer dört üye hakkında ise 5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

    Altın Şafak yöneticisine 13 yıl hapis #1

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