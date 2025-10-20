Amazon çöktü mü? 20 Ekim 2025 son dakika çöken uygulamalar: Amazon, Canva, Snapchat, Fortnite...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, TSİ 10.00 sularından itibaren kullanıcılar AWS'ye ilişkin erişim sorunu yaşandığını bildirmeye başladı.

TSİ 11.26 itibarıyla 4 binin üzerinde kullanıcı erişimde aksaklık olduğunu raporladı.

AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor.

AWS'den kesintiye ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.

Erişimde önemli hata oranlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, mühendislerin devreye girdiği ve sorunun ana nedenini anlamak için çalışıldığı kaydedildi.

Bazı uygulamalar, sosyal medya hesaplarından erişim sorunlarının yaşandığını doğruladı.

Peki; Amazon çöktü mü? Ne zaman düzelecek? İşte bilgiler...

20 EKİM 2025 AMAZON ÇÖKTÜ MÜ

Amazon Web Services’te yaşanan sorun sebebiyle birçok popüler dijital platformuna erişilemiyor.

Snapchat, Roblox, Canva ve Coinbase gibi servislerde bağlantı sorunu yaşanıyor. Amazon'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesinde birden fazla AWS servisinde artan hata oranları ve gecikmeler araştırılıyor. 30–45 dakika içinde yeni bir güncelleme sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.