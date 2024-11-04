Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? Salıncak eyaletlerde kimin şansı yüksek

Haber Merkezi

Salıncak eyaletler..

ABD seçimlerinde bunu fazlasıyla duyuyorsunuz.

Peki nedir bu salıncak eyalet kavramı?

Amerika’da seçmenlerin oldukça dinamik bir siyasi tavrı var.

Bazı eyaletlerde sonuçlar, seçimlerden önce kendini belli ediyor.

Konya’da AK Parti’nin, İzmir’de CHP’nin birinci parti olması gibi eyaletler.

Ancak sürekli karar değiştiren eyaletler de var.

KAÇ SALINCAK EYALET VAR

Bir dönem Cumhuriyetçilerin diğer dönem Demokratların kazandığı eyaletlerin sayısı 7.

İşte bu sürekli kararların değiştiği eyaletlere “salıncak eyaletler” deniliyor.

Seçimin sonucunu da bu eyaletlerin kararı belirliyor diyebiliriz.

SALINCAK EYALETLER HANGİLERİ

Dünyanın merakla takip ettiği seçimlerin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler şöyle sıralanıyor:

Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Karolina, Pensilvanya ve Wisconsin.

SALINCAK EYALETLERDE KAÇ DELEGE VAR

Bu eyaletler, ülkedeki toplam 538 delegenin 93‘üne sahip.

Şu an diğer eyaletlerdeki geleneksel sonuçlar Harris’e 226, Trump’a 219 delege kazandırıyor.

BAŞKAN OLMAK İÇİN KAÇ DELEGE GEREKİYOR

Ancak adayların başkan olması için 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Bu durumda Harris’in başkan olabilmesi için salıncak eyaletlerdeki 93 delegenin 44’ünü kazanması gerekiyor.

Trump’ın başkanlığı için ihtiyaç duyduğu sayı 51.

Son seçimde Joe Biden, bu salıncak eyaletlerin 6’sını kazanmıştı.

Ancak çok düşük farklarla kazanılmıştı.

Şimdi işler değişebilir.

Salıncak eyaletler yönünü Trump’a çevirebilir.

PENSILVANYA’NIN KARARI HEP DEĞİŞİYOR

Salıncak eyaletler arasında en kritik eyalet Pensilvanya.

Pensilvanya’da 19 delege var.

Son seçimde Biden, sadece yüzde 1,18’lik farkla burayı kazandı.

2016’da Pensilvanya’yı kazanan isim Trump’tı.

Biden döneminde eyalette yaşayanlar Demokratlardan uzaklaştı.

Trump ise Pensilvanya için özel çalışmalar yaptırdı.

Sonuçların sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu.

GEORGIA’DA SİYAHİLERİN TERCİHİ NE OLACAK

İkinci sırada ise Georgia var diyebiliriz.

Georgia da 2020 yılında Demokratlardan yanaydı.

Biden sadece yüzde 0,23 oy farkıyla kazanmıştı.

O günlerde, çok düşük oy farkı mahkemelik oldu.

Anketler, Trump’ın eyaletteki siyahi seçmenlerde yüzde 40’a varan destek bulabileceğini gösteriyor.

Bu oran gerçekleşirse Georgia’da dengeler değişebilir.

MICHIGAN’DA ARAP NÜFUS FAKTÖRÜ

Michigan ise 15 delegeye sahip.

Biden yüzde 2,78 farkla kazanmıştı ancak artık durum farklı.

Eyalette 100 binden fazla Arap kökenli insan var.

Gazze’deki soykırıma sessiz kalan Kamala Harris’in buradan oy olması oldukça zor.

Donald Trump’ın savaşı durdurma vaadi, sonuçlara etki gösterebilir.

ARIZONA’DA GÖÇMEN POLİTİKASI ETKİLİ

Arizona’da 11 delege var.

Demokratlar, 1940’lı yıllardan bu yana Arizona’yı sadece iki kez kazandı.

2020 yılında Joe Biden sadece 44 bin oy farkıyla Arizona’yı kazanmıştı.

Arizona’da göç ve sınır güvenliği en önemli seçim tartışması.

Bu konuda net tavır sergileyen Trump, anketlerde bir adım önde.

Açık sınır politikası nedeniyle Kamala Harris’e Arizona’da destek düşük.

NEVADA’NIN GÜNDEMİ EKONOMİ

6 delegeye sahip olan Nevada’da son dört seçimi de Demokratlar kazandı.

Ancak oy kaybı sürekli artıyor.

Son seçimde fark yüzde 2,4’e kadar düştü.

Trump’ın vergi indirimleri konusundaki vaatleri seçmenin tercihlerini değiştirebilir.

Anketler bir zamanlar Biden’a büyük fark gösteren Nevada’da şimdi Harris-Trump yarışının neredeyse başa baş gittiğini gösteriyor.

WISCONSIN’İ ALAN HER YERİ ALIR

Winconsin salıncak deyimini tam anlamıyla karşılayan bir eyalet.

Eyalette seçimleri 2016’da Trump kazandı, 2020’de ise Biden kazandı.

Trump Milwaukee mitinginde “Wisconsin’i kazanırsak her şeyi kazanırız” dedi.

Kamal Harris’in özel çalışma yaptırdığı eyaletlerden biri Winconsin’in kararını kırsal alanlarda yaşayanlar belirleyecek.

KUZEY KAROLINA’NIN SEÇMEN PROFİLİ

ABD seçimlerinde en büyük sürpriz Kuzey Karolina’da bekleniyor.

Cumhuriyetçiler, son 3 seçimden de sandıktan zaferle çıktı.

Donald Trump, 2016’dan sonra 2020’de oylarını artırmıştı.

10 delegeye sahip olan Kuzey Karolina,diğer salıncak eyaletlerden farklı olarak daha beyaz ve kırsal bir seçmen profiline sahip.