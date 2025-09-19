Amerikalılar neden bulaşık makinesi kullanmıyor? İşte sebebi

Modern yaşamın konfor simgesi olarak kabul edilen bulaşık makineleri, Amerika’da sessizce geri plana itiliyor. Bir zamanlar zamandan tasarruf sağlamasıyla öne çıkan bu cihazlar, artık birçok hane tarafından terk edilerek eski usul elde yıkamaya dönülüyor.

Bunun en büyük sebeplerinden biri, yeni federal verimlilik standartları. Enerji Bakanlığı, bulaşık makinelerinin su tüketimini döngü başına 5 galonla sınırlarken, 2027’de bu miktarı 3,2 galona indirmeyi planlıyor. Kaynakları korumayı amaçlayan bu düzenlemeler, bulaşık makinelerinin daha uzun süre çalışmasına yol açtı. Bugün bir yıkama döngüsü ortalama 2,5 ila 4 saat arasında sürüyor.

Uzmanlara göre bu durum, özellikle yoğun programları olan aileler için pratik olmaktan çok uzak. Çocukların öğle yemeği kutularını sabaha yetiştirmek ya da akşam yemeği sonrası hızlıca temiz tabaklara ihtiyaç duymak söz konusu olduğunda, makinelerin “maraton süresi” büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

ELDE BULAŞIK YIKAMA DEVRİ GERİ DÖNÜYOR

Bir zamanlar modern yaşamın vazgeçilmezi olan bulaşık makineleri, günümüzde giderek daha az tercih ediliyor. Kültürel alışkanlıklar, kentsel yaşamın daralan mutfakları, yemek teslimatının yükselişi ve sosyal medyanın etkisi, elde yıkamanın şaşırtıcı geri dönüşünü hızlandırıyor.

Yeni konut projelerinde geliştiriciler, tam boyutlu bulaşık makinelerine yer bırakmak yerine kompakt mutfak tasarımlarına yöneliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için bulaşık makinesi artık bir “lüks” haline geldi.

Araştırmalara göre yemek dağıtım hizmetlerindeki artış, evde yemek pişirmeyi %20 oranında düşürdü. Tek kullanımlık ambalajlarda gelen yemekler, tabak ve çatal-bıçak ihtiyacını azaltarak bulaşık makinesine olan talebi düşürüyor.

TİKTOK SAYESİNDE EL YIKAMAK MODA OLDU

Sosyal medya platformları, özellikle TikTok, bulaşık yıkamayı estetik bir ritüele dönüştürdü. Köpük dolu lavabolar, dikkatlice fırçalanan tabaklar ve sabun köpüğü videoları, elde yıkamayı “meditatif bir deneyim” olarak sunuyor. Genç nesiller ise uzun süren makine döngüleri yerine hızlı sonuç veren el yıkamayı tercih ediyor.

Bir bulaşık makinesi satın almak 600 ila 1.200 dolar arasında değişiyor. Yedek parça ve yıllık enerji-su masrafları da eklenince maliyet artıyor. Buna karşılık, elde yıkama neredeyse sıfır ek masraf gerektiriyor ve özellikle küçük haneler için daha hızlı bir çözüm sunuyor.