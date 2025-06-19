Amerikalıların yüzde 45’i İran’a olası hava saldırısını desteklemiyor

İran ve İsrail arasındaki çatışma, giderek şiddetleniyor.

İsrail, Batılı ülkelere yardım çağrısında bulunurken ABD'nin, bu saldırılara katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

ABD basınından Wall Street Journal, İran'a yönelik hava saldırısı başlatması beklenen Washington yönetimine karşı halkın ne kadar destekleyici olduğunu belirlemek üzerine anket yaptı.

HALKIN YÜZDE 45'İ SALDIRIYA KARŞI

WSJ, yaptığı ankette 1000 ABD vatandaşına, ülkelerinin İran'a yönelik olası hava saldırılarını destekleyip desteklemediklerini sordu.

Ankete katılanların yüzde 45'i, saldırıya açıkça karşı olduklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 30'u emin olmadıklarını, yüzde 25'i ise İran'a yönelik olası hava saldırısını desteklediklerini ifade etti.

DEMOKRATLARIN ÜÇTE İKİSİ KARŞI ÇIKIYOR

Ankete katılan Demokratların üçte ikisi, İran'a yönelik olası hava saldırısına karşı çıktıklarını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si, saldırıları desteklediklerini, yüzde 24'ü karşı olduklarını ve yüzde 29'u bu konuda fikir sahibi olmadıklarını dile getirdi.

10 KİŞİDEN 7'Sİ SALDIRILAR HAKKINDA BİLGİLİ

Ankete katılan her 10 kişiden 7'si, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 39'u ABD'nin İran ile geniş çaplı savaşa girme olasılığından çok, yüzde 43'ü ise kısmen endişeli olduklarını bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 70'i, İran'ın nükleer programını ABD için tehdit olarak değerlendirdi.