Amerikan Bloomberg'den SİHA analizi: Türkiye'nin askeri nüfuzunda devrim yaratacak Savunma alanında kendi kendine yetme hedefiyle yoluna devam eden Türkiye'nin imza attığı başarılar, ABD basını tarafından konuşuluyor. Ankara'nın askeri nüfuzunun yeni bir boyut kazanacağı belirtiliyor.

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Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA), adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Yapılan yorumlarda, Ankara'nın SİHA'lar sayesinde sınırları ötesindeki etkisini artırdığına dikkat çekiliyor.

ABD basınından Bloomberg, Türkiye'nin ölümcül SİHA'larda dünya lideri konumuna ulaştığını yazdı.

Erdoğan'ın savunma sanayii çabası

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın saldırılarına karşı Bayraktar TB2'yi etkili biçimde kullandığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

Baykar, son yıllarda SİHA'lardan savaş uçaklarına ve savaş gemilerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerle (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın kendi kendine yeten savunma sanayii kurma çabasının önemli bir parçası.

Türkiye nüfuzunu artırdı

Yurt dışına satışı artan insansız araçlar sayesinde Türkiye'nin, Orta Doğu'nun çok ötesinde nüfuz kazandığı vurgulandı.

Türkiye'nin, mevcut TB2 ve Akıncı insansız savaş araçlarının yanı sıra yeni geliştirilen TB3 ve Kızılelma ile Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya kadar pazarlardaki payını genişletmeyi hedeflediği kaydedildi.

"Devrim yaratacak"

Bloomberg'e konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TB3 ve Kızılelma'yı işaret ederek, yeni insansız hava araçlarının, Türkiye'nin Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika kıyılarına kadar askeri nüfuzunda "devrim yaratacağını" söyledi.

Kıtalar üzerinde gözetleme ve nokta atışı

Bayraktar, araçların uçuş sürelerinin ve operasyon yarıçaplarının artmasıyla birlikte, Türkiye'nin kıtalar üzerinde gözetleme ve nokta atışı yapmasını sağlayacaklarının altını çizdi.

Öte yandan Türk yapımı SİHA'ların, NATO üyesi olmayan ve siyasi ya da mali nedenlerden dolayı ABD ve İsrail gibi ülkelerden tedarik gerçekleştiremeyen ülkeler için değerli olduğu aktarıldı.

Dikkat çekici yükseliş

Baykar'ın, amiral gemisi TB2 SİHA'sını 31 ülkeye sattığına dair bilgiye yer verilerek, "Bu satışlar çoğunlukla gelişmekte olan ülkelere yönelik ama 4 yıl önce yalnızca iki yurt dışı alıcıya kıyasla bir sıçrama." ifadeleri kullanıldı.

Uzman görüşlerinin de aktarıldığı haberde şöyle denildi: