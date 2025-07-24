Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, hayatını kaybetti

Dünya çapında tanınan Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan (gerçek adıyla Terry Gene Bollea), geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Florida’daki evinde yaşanan sağlık sorunu üzerine acil müdahale ekipleri sabah saatlerinde olay yerine çağrıldı ve Hogan ambulansa sedye ile taşındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hogan’ın eşi Sky Hogan, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yayılan komada olduğu yönündeki haberleri yalanlamış, geçirdiği ameliyatlar sonrası kalbinin güçlü olduğunu ifade etmişti.

WWE: "BİZİ KÜRESEL ÇAPTA TANITTI, ÜZGÜNÜZ"

Dünyanın en prestijli profesyonel güreş organizasyonu World Wrestling Entertainment (WWE), WWE Onur Listesi’nde yer alan Hogan’ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.

WWE’den yapılan açıklamada, “Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hulk Hogan, 1980’lerde WWE’nin küresel çapta tanınmasını sağlayan önemli isimlerden biriydi. Ailesine, dostlarına ve milyonlarca hayranına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.