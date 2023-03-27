Amerikan medyasından Türkiye'ye 'Suriyeliler gönderilmesin' tepkisi Foreign Policy, Türkiye'deki Suriyelilerin 'hedefte' olduğunu öne sürdü. Mültecilerin geri gönderilmesinin istenmediği analizde, Suriye karşıtı retoriğin yükselişte olduğu savunuldu.

Haber Merkezi

Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Mültecilerin çoğunluğunu, yaklaşık 3,5 milyon ile Suriyeliler oluşturuyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, mültecileri yıllardır ağırlayan Türkiye ile ilgili algı operasyonu yürüttü.

Suriyeliler üzerinden algı operasyonu

Türkiye'de "yabancı düşmanlığı" olduğu iddiasında bulunan dergi, "Vatansız Suriyeliler hedefte" diye yazdı.

Birçok Suriyelinin, Ankara ile Şam yönetimi arasında başlayan yakınlaşma nedeniyle "zorla geri gönderilmelerinden endişeli" olduğu iddia edildi.

"Geri gönderilme korkuları var"

Algı çabalarına, "Suriye karşıtı retorik ve nefret suçları ülkede yükselişte." ifadesi de eklendi.

Dergiye konuşan Rabaa adlı kişinin, "Evden çıkarken çok dikkatliyiz. Geri gönderilme korkum her gün artıyor." şeklindeki sözlerine yer verilmesi, söz konusu analizin dikkat çeken bir parçasını oluşturuyor.

Foreign Policy'nin sözde 'yol haritası'

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret eden ve Suriyeliler konusunda yol haritası sunma çabasına da girişen dergi, mültecilerin geri gönderilmemesi gerektiğini savunurken şunları aktardı: