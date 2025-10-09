Amman'daki mülteci kampından Nobel ödülüne: Filistin asıllı Omar Yaghi

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel'de kazananlar belli oldu.

Ödülün bu yılki sahipleri, Nobel Meclisi tarafından açıklandı.

KİMYA ÖDÜLÜ BELLİ OLDU

2025 Nobel Kimya Ödülü; metal-organik bileşenler konusundaki çalışmalarıyla Susumu Kitagawa, Richarda Robson ve Omar Mwannes Yaghi'ye verildi.

FİLİSTİNLİ BİR MÜLTECİ

Bu bilim insanlarından Filistin asıllı ABD vatandaşı Yaghi, İsrail'in yurtsuz bıraktığı bir mülteci.

Omar Yaghi, 1965'te Ürdün'ün başkenti Amman'da doğdu ve mülteci kampında yaşamını sürdürdü.

ÇOCUKLUĞU ZORLUKLARLA GEÇTİ

Tayvan merkezli uluslararası bir bilim ve kültür ödülü Tang Prize'in yayımladığı belgesele konuşan bilim insanının anlattıklarına göre, çocukluğunu geçirdiği evde su, elektrik ve kanalizasyon tesisatı yoktu.

Ailesiyle birlikte yaşadıkları tek odanın yarısı inekleriyle doluydu, diğer yarısı ise yatıp kalktıkları bölümdü.

10 YAŞINDA KİMYAYA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Çok çocuklu bir evde, zorlu koşullarda büyüyen Yaghi'nin kimyaya olan ilgisi 10 yaşında başladı.

Babasının teşvikiyle 15 yaşında ABD'ye göç eden Omar Mwannes Yaghi, üniversite eğitimini burada tamamladı.

Kimya alanında doktorasını ABD'deki Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi'nde aldı ve Harvard'da "Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi" olarak çalıştı.

Hala Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör olan Yaghi, Berkeley Küresel Bilim Enstitüsü'nün kurucu direktörlüğünü de yürütüyor.

"MÜLTECİ BİR AİLEDE DOĞDUM"

Yaghi, Nobel Ödülü tanıtım faaliyetleri ekibine yaptığı açıklamada ise şunları anlattı:

Ben çok mütevazı bir evde büyüdüm ve küçük bir odada ondan fazla kişi, yetiştirdiğimiz sığırlarla birlikte yaşıyorduk. Mülteci bir ailede doğdum, annemle babam okuma yazma bile bilmiyorlardı.

'RETİKÜLER KİMYA'NIN ÖNCÜSÜ

Kimya ve moleküllere ilgisinin 10 yaşında başladığını anlatan Omar Yaghi, o günden bu yana kendini kimya problemlerine, yapılara ve araştırmalara verdiğini söyledi.

Yaghi, bilimin dünyadaki "en büyük eşitlikçi güç" olduğunu vurgulayarak "Arizona State'te bağımsız kariyerime başladım. Hayalim en az bir makale yayımlayıp 100 atıf almaktı. Şimdi öğrencilerim, grubumuzun 250 binden fazla atıf aldığını söylüyor." dedi.

"Retiküler kimya" alanının öncüsü olarak kabul edilen Yaghi, metal-organik çerçeveler (MOF) ve kovalent organik çerçeveler (COF) üzerine yaptığı çalışmalarıyla gaz depolama, su arıtımı ve karbondioksit yakalama gibi alanlarda da öne çıkıyor.