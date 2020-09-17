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    Anastasiadis: Türkiye ile rekabet edersek sonumuz olur

    Anastasiadis: Türkiye ile rekabet edersek sonumuz olur

    Anastasiadis, Türk Ordusu ile "askeri rekabete giremeyiz" mesajını verdi. İsteklerinin diyalog olduğunu söyleyen Rum Lider, "Ada'ya Türk müdahalesi olursa bu sonumuz olur" dedi
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 14:23
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 14:23
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    Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

    Başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

    Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Rum Kesimi ile Yunanistan ise Türkiye'nin askeri gücüne karşı destek arıyor.

    Anastasiadis: Türkiye ile rekabet edersek sonumuz olur #1

    TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, konuyla ilgili  bir Rum televizyonuna verdiği röportajda bazı itiraflarda bulundu. Türkiye'nin askeri gücünü öven Anastasiadis, Türkleri durdurmak için askeri seçeneğin saçma olduğuna vurgu yaparak "Bizden daha güçlü olan Türkiye'nin, askeri üstünlüğünden dolayı  bu seçenek gerçekçi olmaz. Sonucunda Kıbrıs'ta Helenizmden vazgeçmek zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

    Anastasiadis: Türk ordusu ile boy ölçüşemeyiz İZLE

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