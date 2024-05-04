Zonguldak'ta sahildeki ceset seçmen kartından teşhis edildi Polis ekipleri cesedin bulunduğu sahilde yaptıkları aramada, çantadaki seçmen kartından yola çıkarak cesedin Saadet Yürektürk’e ait olduğunu belirledi.

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DHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Aslankayası Tüneli mevkisinde sahilde bugün öğle saatlerinde kadın cesedi bulundu.

Cesedi bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan kadının son 12 saat içinde öldüğü tespit edildi.

Seçmen kartından teşhis

Polis ekipleri, sahilde yaptıkları aramada, bir kadın çantası ve içinde Saadet Yürektürk’e ait ‘seçmen kartı’ buldu.

Polis Yürektürk’ün ailesine ulaştı. Saadet Yürektürk’ün eşi ve oğlu olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Yürektürk’ün eşi ve oğlunu ekipler teselli etmeye çalıştı.

Soruşturma başladı

Saadet Yürektürk’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Saadet Yürektürk’ün ölümüyle ilgili soruşt

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)